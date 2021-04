Colisão entre carro e ônibus na BR-376 provoca uma morte

No final da tarde de segunda-feira (26), por volta das 17h10 no km 326,5 da BR 376 em Ortigueira/PR, ocorreu um acidente de trânsito do tipo colisão frontal envolvendo um veículo versa e um ônibus de transporte de trabalhadores rural.

O condutor do veículo versa veio à óbito no local. De acordo com testemunhas e informações preliminares, o condutor do versa, homem de 58 anos, perdeu o controle da direção, invadindo a faixa de trânsito sentido contrário colidindo frontalmente com com ônibus.

No veículo de transporte de passageiros havia 17 pessoa, todas ilesas e orientadas no local. A passageira do veículo versa foi encaminhado ao hospital de Telêmaco Borba em estado grave.

O socorro médico se deu por parte dos colaboradores da concessionária CCR Rodonorte. Polícia Judiciária e IML compareceram ao local. PRF confeccionara o boletim de acidente de trânsito.

Fonte: PRF.