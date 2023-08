Colisão entre duas motocicletas deixa um morto em São Pedro do Ivaí

Segundo informações, ocorreu uma colisão entre duas motocicletas que resultou na morte de um homem identificado como Matheus Bento Teixeira. O outro motociclista envolvido no acidente teve ferimentos graves.

Foi na manhã desta quinta-feira (24) no Conjunto Santa Rita em São Pedro do Ivaí.

Ainda não foram divulgadas as causas da colisão. A equipe médica do Hospital Santa Casa prestou os primeiros socorros e, devido à gravidade, o Samu e um helicóptero do aeromédico foram acionados. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão auxiliando no caso e investigando as circunstâncias do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã.