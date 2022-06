Colisão envolvendo cinco carros deixa dois mortos e sete feridos

Duas pessoas morreram – uma delas, uma criança – e outras sete ficaram feridos em um acidente que ocorreu na tarde deste domingo (26), na região Oeste. Cinco veículos acabaram envolvidos na colisão, que aconteceu na BR 369, entre Cascavel e Corbélia, no KM 513.

Para atendimento das vítimas, foram mobilizadas diversas equipe do Corpo de Bombeiros, do Samu e até o serviço médico realizado com apoio de um helicóptero.

O condutor de uma caminhonete tipo Strada e uma criança que estava no veículo modelo Tigo, morreram no local. Os demais feridos estavam no Tigo, em um Malibu, um Monza e em um Siena.

Um oficial do Corpo de Bombeiros, integrante das equipes que prestaram atendimento no local, informou que um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. A polícia não tem, ainda, informações sobre os motivos de o carro ter invadido a pista contrária.

As equipes de socorro atenderam duas vítimas com ferimentos leves e as outras cinco vítimas tiveram ferimentos moderados ou graves, sendo encaminhadas para Hospitais da região.

