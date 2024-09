Colisão frontal entre caminhão Honda Cívic deixa um morto

Uma colisão frontal entre um Honda Civic e um caminhão na noite deste domingo (22) entre as cidades de Novo Itacolomi e Cambira resultou na morte de um homem de 64 anos, enquanto dois jovens, de 21 e 26 anos, ficaram feridos e foram hospitalizados.

O impacto entre os veículos ocorreu por volta das 22h23, no quilômetro 140 da rodovia. O idoso estava no Honda Civic, com placas de Cambira. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O caminhão Volkswagen, com origem em Guarapuava (PR), era conduzido por um homem de 26 anos. Além do motorista, um jovem de 21 também estava no veículo. Ambos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital.