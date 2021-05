Colisão grave na Br-376 em Marialva

Um acidente grave foi registrado na manhã deste sábado, 22 de maio, em Marialva. O acidente envolveu um Fiat Vivace e uma S-10, na BR-376, nas proximidades da Incoplast. Chovia muito e a condutora do veículo Vivace, que trafegava sentido Maringá, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a camioneta que fazia sentido Mandaguari. A condutora do primeiro veículo e a passageira do segundo veículo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Maringá e por equipes da Viapar e encaminhadas para hospitais de Maringá. As identidades das pessoas não foram divulgadas. A PRF registrou a ocorrência.

André Almenara/ Rubens Silva.