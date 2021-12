Com fim do pedágio Arapongas disponibiliza ambulância para atender rodovias

A prefeitura de Arapongas divulgou nota informando que já dispõe de uma ambulância de suporte básico para prestação de atendimentos 24 horas para atender ocorrências registradas nas rodovias.

“O município se colocou à disposição para dar o apoio necessário ao governo do Estado e realizou a adesão da resolução da SESA-PR nº 1034/2021, onde pactua a implantação de mais uma ambulância de suporte básico do SAMU, com técnico em enfermagem e condutor Socorrista 24h por dia, fortalecendo a rede de atendimentos aos traumas no município e nas rodovias que também conta com o trabalho do CBPM”, disse Maurício Paludetto Jr, secretário de saúde do município.

Ele acrescentou ainda que o governo do Paraná vai realizar o repasse de R$ 50 mil por mês para o apoio na organização do atendimento de urgência e emergências nas rodovias pertencentes a Arapongas.

A medida se fez necessário devido ao fim dos contratos com as concessionárias de pedágio.

Ontem, (2), já sem o suporte da concessionária Rodonorte, a rodovia BR-376 no sentido Curitiba ficou interditada por seis horas devido o tombamento de uma carreta na Serra do Cadeado.