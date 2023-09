Condutor de caminhonete morre após acidente em Apucarana

Um acidente grave resultou na morte de um motorista de 48 anos na noite de terça-feira (26) no Parque Industrial Norte de Apucarana.

O fato ocorreu quando uma caminhonete Mitsubishi Triton, ocupada por quatro pessoas, colidiu com um Fox ao acessar a entrada do residencial Solo Sagrado, na Avenida Zilda Seixas do Amaral. A colisão resultou no capotamento da caminhonete, matando o condutor.

Cinco pessoas foram atendidas pelos bombeiros no local, A motorista do Fox e seu filho, sofreram escoriações e foram encaminhados para atendimento médico.

De acordo com a motorista do Fox, o condutor da caminhonete não teria parado no cruzamento. O Samu também esteve presente para auxiliar no atendimento aos feridos.