Condutor de veículo de luxo foge após provocar grave acidente em Marialva

Quatro pessoas saíram feridas, dentre elas duas crianças

Por volta de 22h00 deste sábado (15), no km 188 da BR 376, policiais rodoviários federais foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito ocorrido entre Sarandi e Marialva.

Um veículo Porsche Panamera com placas de Balneário Camboriú, colidiu violentamente na traseira de um veículo GM/Cruze com placas de Londrina, arremessando-o para fora da rodovia, provocando-lhe o capotamento. Ambos seguiam no sentido Maringá a Londrina.

Dentro do veículo Cruze haviam quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, com cinto de segurança e dispositivos de retenção, respectivamente. Todos sofreram ferimentos leves e moderados sendo atendidos por socorristas e encaminhados à Hospitais da região de Maringá.

Já o condutor do Porsche evadiu-se do local antes da chegada dos PRFs. Dentro deste veículo havia uma carteira com documentos pessoais.

A PRF recolheu este veículo ao pátio.

Segundo a PRF, todas as informações sobre esse acidente serão remetidas à polícia judiciária com o Boletim de Acidente de Trânsito.