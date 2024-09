Condutor fica ferido após capotamento na PR-444 em Mandaguari

Na manhã de quinta-feira (5) um capotamento chamou a atenção dos motoristas que trafegavam pela Rodovia PR-444, no trecho próximo ao km 35, em Mandaguari. O veículo envolvido no acidente era um Toyota Corolla preto, com placas registradas em Barueri-SP.

O condutor do automóvel, identificado como G.S.N., de 42 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para receber os cuidados necessários. Segundo informações, o Toyota Corolla seguia no sentido de Arapongas para Mandaguari quando, ao atingir o km 35, ocorreu o capotamento.