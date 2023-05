Condutora fica ferida após tombar carreta na PR-444

Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida na tarde desta terça-feira (09) na PR-444, em Arapongas. A vítima conduzia uma carreta quando saiu da pista por volta das 13h20, na altura do quilômetro quatro, próximo ao Posto Malaquias. O veículo atingiu o guard rail e, em seguida, colidiu contra um poste de energia elétrica, tombando às margens da pista.

A motorista, que aparentemente estava sozinha no veículo, precisou ser socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar). Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.