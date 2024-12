Confira o funcionamento dos órgãos públicos estaduais no recesso de fim de ano

(Agência Estadual) Diversos serviços públicos estaduais param ou funcionam em regime de escala neste fim de ano. O Governo do Estado decretou recesso a partir do dia 20 de dezembro para as festas de Natal e Ano-Novo, com retorno em 6 de janeiro. Os serviços essenciais não serão afetados nesse período, incluindo hospitais, delegacias e outros relacionados à área de segurança.

Em razão da redução da demanda de passageiros, as linhas do transporte público metropolitano também terão operação especial. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) fez ajustes nos horários das linhas de ônibus, garantindo a adequação às necessidades do período. As alterações começam no dia 24 de dezembro, com retorno entre 6 e 20 de janeiro, dependendo da região e da demanda. Confira AQUI os detalhes.

Veja como será o funcionamento de alguns órgãos públicos estaduais:

BIBLIOTECA – A Biblioteca Pública do Paraná estará aberta até19 de dezembro. Após esta data, entra em recesso e retomará as atividades em 6 de janeiro, a partir das 8h30.

CEASAS – As unidades da Ceasa Paraná em Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a sua administração central, estarão com funcionamento diferenciado nas semanas de Natal e Ano-Novo. Confira AQUI como será a escala em cada unidade.

COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar estarão de recesso de 20 de dezembro a 5 de janeiro. Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br.

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham nos dias 24 (período da tarde) e 25 dezembro, e nos dias 31 (período da tarde) e 1 de janeiro. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, pelo telefone 0800 51 00 116 ou WhatsApp (41) 3013-8973.

DETRAN – Além das festividades de Natal e Ano-Novo, o Detran-PR também fará uma atualização no sistema neste fim de ano, o que deixará alguns serviços digitais indisponíveis no dia 31 de dezembro. Os horários de funcionamento das unidades físicas também serão alterados em todo o Estado durante esse período.

O fechamento do departamento abrange apenas os dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. Nos dias 26 e 27 de dezembro, a autarquia funciona normalmente, das 8h às 17h, e retoma com o expediente normal no dia 2 de janeiro de 2025.

FARMÁCIAS DO PARANÁ – As unidades das Farmácias do Paraná estarão fechadas para atendimento ao público nos dias de feriado e recesso. Elas devem voltar a atender no dia 6 de janeiro.

FOMENTO PARANÁ – A Fomento Paraná não vai atender somente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias úteis, atendimento em horário normal.

JUNTA COMERCIAL – A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) entrará em recesso em 20 de dezembro e retorna às atividades em 6 de janeiro. A recomendação do órgão é que os usuários verifiquem com antecedência a existência de pendências para evitar transtornos.

RECEITA ESTADUAL – As agências da Receita Estadual estarão fechadas para atendimento ao público a partir do dia 20 de dezembro, retornando em 6 de janeiro. O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do órgão e da Secretaria da Fazenda vai funcionar normalmente durante o período de recesso, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro (após as 13h) e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro (feriado).

HOSPITAIS PÚBLICOS – Funcionamento normal todos os dias, apenas com revezamento de funcionários na área administrativa.

HEMEPAR – Cada unidade do Hemepar no Estado terá horário específico de funcionamento durante o feriado. Confira AQUI como será em sua cidade.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – O expediente encerra em 19 de dezembro e o atendimento no horário usual ocorrerá partir 6 de janeiro. Nesse período, não haverá confecção e nem entrega de documentos.

MUSEUS – Os museus do Governo do Estado estão abertos para visitação em horário especial no período desde a véspera de Natal até o Ano-Novo. Quem busca uma programação cultural em Curitiba pode aproveitar a época para conhecer os espaços expositivos do Estado. Confira:

Museu Oscar Niemeyer (MON) funciona das 10h às 14h nos dias 24 e 31 de dezembro, com entrada até as 13h, e estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais, o MON abre normalmente, de terça a domingo, das 10h às 18h (acesso às exposições até as 17h30).

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC Paraná) seguirá o horário do Museu Oscar Niemeyer, onde está temporariamente instalado. Já a Sala Adalice Araújo, localizada na Secretaria de Estado da Cultura, estará fechada para visitação entre 20 de dezembro e 6 de janeiro.

Museu Paranaense (MUPA) funcionará das 10h às 14h nos dias 24 e 31 de dezembro e permanecerá fechado nos dias 25 de dezembro e 1.º de janeiro. Fora dessas datas, seu funcionamento será normal.

Museu Casa Alfredo Andersen estará fechado nos dias 25, 31 de dezembro e 1.º de janeiro. Nos demais dias, funcionará em horário normal.

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR) fecha nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1.º de janeiro. Nas outras datas, funcionará normalmente.

POLÍCIA CIVIL – As delegacias estarão abertas durante o recesso para atendimento ao público e confecção de boletim de ocorrência. Nos dias 20 e 25 de dezembro e 1º de janeiro, estarão fechadas e todas as ocorrências serão encaminhadas às Centrais de Flagrantes.

PROCON – O órgão não terá expediente durante o recesso, mas os consumidores podem acessar os serviços de maneira virtual, pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br.

SANEPAR – As Centrais de Relacionamento da Sanepar no Estado, incluindo o Litoral, vão funcionar apenas até o meio-dia nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos demais dias o atendimento é normal.

TEATRO GUAÍRA – O Centro Cultural Teatro Guaíra terá apresentações até o dia 21 de dezembro. A programação completa está disponível no site www.teatroguaira.pr.gov.br.

TECPAR – O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) estará em recesso entre 20 de dezembro e 05 de janeiro, retornando às atividades em 6 de janeiro. Para mais informações ou para esclarecer dúvidas, é possível entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), pelo telefone 0800 6451 725 ou pelo email sac@tecpar.br.