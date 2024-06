Confronto em Apucarana: Troca de tiros resulta na morte de suspeito durante operação policial

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 12 de junho, uma operação policial desencadeada pela equipe Rotam em Apucarana culminou em uma morte. O objetivo da ação era cumprir oito mandados de busca e apreensão em diversos bairros da cidade, visando combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo.

Durante o cumprimento de uma das ordens judiciais, em uma residência no Loteamento Residencial Jaçanã, o confronto se desenrolou. Segundo o tenente Januário da Polícia Militar (PM), os policiais adentraram a casa cientes do mandado de prisão. No momento em que ingressavam no imóvel, o suspeito, um jovem de 20 anos, surgiu de um dos quartos empunhando uma arma de fogo. Os disparos foram efetuados, e ele foi atingido.

Uma equipe de socorro foi acionada, mas o jovem já estava sem vida. Os socorristas, contudo, prestaram assistência à esposa do homem, que está grávida.

Além do mandado de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o jovem também estava envolvido com tráfico de drogas e havia sido alvo de uma tentativa de homicídio na região de Paranavaí.

As informações são do TnOnline