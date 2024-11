Convite Mega Feirão Box 5 e Rede Motors

Nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 2024, você está convidado para participar do último Mega Feirão do ano na Box 5 Multimarcas! Essa é a sua chance de garantir condições imperdíveis na compra do seu veículo novo ou seminovo, perfeito para aproveitar nas festas de fim de ano e nas suas viagens de férias!

No evento, você encontrará uma grande variedade de carros e motos, com ofertas e facilidades de pagamento exclusivas para quem comparecer.

Local:

Av. Amazonas, 2181, Centro, Mandaguari, PR

(Em frente ao Posto Ipiranga do Arildo)

A hora é agora! Venha e faça o melhor negócio do ano, garantindo um veículo novinho para aproveitar com conforto e segurança nas comemorações e nas aventuras de final de ano!

Box 5 Multimarcas e Rede Motors,

Realizando sonhos com qualidade e confiança.