Convite – Pesquisa Científica da UEM Busca a Participação de Estudantes Tech para Moldar o Futuro da Cibersegurança no Brasil

O especialista em segurança computacional e mestrando pelo programa de Pós-graduação em Ciência da Computação da UEM, Vinícius Eduardo Ferreira, sob a orientação do Dr. Edson Oliveira Junior (UEM), PhD em forense digital, convida estudantes dos cursos de tecnologia de todo o país a participar deste estudo significativo.

“A sua participação é crucial,” afirma Ferreira. “Com apenas alguns minutos do seu tempo, você pode contribuir para uma pesquisa que tem o potencial de influenciar políticas e práticas de cibersegurança em todo o Brasil.”

A pesquisa, intitulada “Ciberconsciência entre Estudantes do Ensino Superior em Computação e Áreas Correlatas”, consiste em um formulário conciso que explora o conhecimento dos estudantes sobre termos e situações comuns da cibersegurança. O objetivo é coletar dados que servirão de base para estudos mais aprofundados e desenvolvimento de estratégias eficazes na área.

Os interessados podem acessar o formulário através do link: https://forms.gle/pbjtketbf4wxQoMD6



A privacidade dos participantes é uma prioridade, e todas as informações coletadas serão mantidas em sigilo absoluto, utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa e não compartilhadas com terceiros.

Para dúvidas ou mais informações, os estudantes podem entrar em contato com os pesquisadores através dos e-mails disponíveis na primeira página do formulário.

Os pesquisadores agradecem a disposição e o tempo dos estudantes que estão ajudando a avançar a ciência e a segurança digital no país.

Participe agora e seja parte da mudança!