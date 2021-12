Corpo carbonizado é encontrado em Apucarana

No final da manhã desta quinta-feira (23), o corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado, na região do Parque da Raposa, aos fundos do Residencial Dom Ângelo.

Ao lado do cadáver tinha ossos que seriam de um cachorro, também carbonizado. Um rapaz que recolhe recicláveis passava pelo local, encontrou uma bota e logo levou um susto. Viu o corpo queimado.

O rapaz pediu por ajuda e a PM foi chamada. A Polícia Civil e o Instituo Médico Legal também atenderam a ocorrência. O Instituto de Criminalística realizou a perícia do local.

De acordo com o Tenente Ricardo, da PM, o corpo estava quase 100% carbonizado. O investigador da Polícia Civil, Claudio Pará, informou que não é possível saber se a vítima é mulher ou homem.

