Corpo carbonizado é encontrado em Mauá da Serra

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 15h52 desta sexta-feira (2) na Rua Novo Oriente, Colonia Novo Oriente em Mauá da Serra.

Conforme a PM, a equipe teve conhecimento através de grupo de WhatsApp, que próximo à estrada principal de acesso ao bairro, ao lado de uma mata, havia um corpo de pessoa carbonizado.

No local, foi constatado que um corpo aparentando ser masculino estava em óbito, totalmente carbonizado e com as vísceras expostas. Foi isolado o local, acionado o agente de polícia judiciária, o qual ficou responsável em acionar o IML e Criminalística.

Foi preservado o local, até a chegada do agente do IML. Não foi possível identificar o indivíduo.