Corpo de Bombeiros de Mandaguari Registra Aumento nas Ocorrências em 2024

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

O Corpo de Bombeiros de Mandaguari divulgou seu relatório de atendimentos, e os números impressionam. Durante os primeiros oito meses deste ano, a equipe enfrentou um total de 583 ocorrências, abrangendo diversas situações de emergência. Vamos detalhar os principais tipos de atendimentos:

Atendimento Pré-Hospitalar (APH): Foram realizados 107 atendimentos a pessoas em situações de urgência, como mal súbito ou outras emergências médicas. Acidentes de Trânsito: Um total de 148 ocorrências envolvendo acidentes nas vias. Busca e Salvamento: Aqui, o trabalho dos bombeiros incluiu captura de animais, corte de árvores, destelhamento e até vazamentos de gás. Foram 125 atendimentos dessa natureza. Atendimento Comunitário: Os bombeiros também se dedicaram a ações preventivas e de apoio à comunidade, totalizando 25 atendimentos. Incêndios: Infelizmente, 178 ocorrências de incêndio foram registradas. Esse é um dos pontos mais críticos, exigindo prontidão da equipe.

Comparando com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento significativo. Em 2023, o Corpo de Bombeiros de Mandaguari atendeu 512 ocorrências durante todo o ano. Agora, em apenas oito meses de 2024, já ultrapassamos esse número, com um crescimento de 14%. E ainda temos quatro meses pela frente.

O destaque negativo vai para os acidentes de trânsito e os incêndios, áreas em que todos nós precisamos redobrar a atenção.