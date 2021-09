Corpo de homem é encontrado na Caixa de São Pedro

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo (26), ao lado do campo de futebol, localizado no Distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana.

Conforme o TnOnline, moradores da região foram até o local para jogar futebol e acabaram encontrando o homem caído perto de uma árvore.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e investigadores estiveram no local e fazem a perícia para verificar se a morte do homem pode ter sido um homicídio. A princípio, o corpo apresenta sinais de violência, como arranhões e escoriações.

O investigador Roberto Francisco, chefe do setor de homicídios da PC, acredita que o corpo tenha sido deixado por volta das 10 horas da noite deste sábado ou durante a madrugada.

