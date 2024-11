Corpo de jovem de 24 Anos é encontrado em estado de decomposição em Cambira

Um trágico evento ocorreu na tarde desta terça-feira (12) em Cambira. Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em um apartamento localizado na Avenida Canadá, na área central da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve presente no local, tendo que acessar o imóvel com uma escada para chegar ao apartamento pela sacada. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, um jovem de 24 anos, morava há pouco tempo em Cambira.

O imóvel estava fechado e não havia sinais de arrombamento no apartamento.

A investigação está em andamento para determinar as circunstâncias da morte.