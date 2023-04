Corpo é encontrado carbonizado em colégio desativado de Maringá

Um corpo carbonizado foi encontrado nas dependências do Colégio Estadual Santa Maria Goretti, na Rua Quintivo Bocaiúva, na Zona 7 da cidade, nesta segunda-feira (17). O colégio está desativado e abandonado.

O corpo foi encontrado por um homem que, imediatamente, pediu ajuda a populares que residem nas imediações. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o cadáver totalmente queimado e encoberto com pedaços de madeira. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, o que tornou impossível a identificação do gênero da vítima.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) de Maringá realizaram a remoção do corpo e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passou a investigar o caso.