O corpo foi encontrado enroscado em uma pedra sob da ponte do Rio Ivaí, na tarde deste domingo (22), na divisa dos municípios de São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

O cadáver foi avistado por pessoas que passavam pelo local.

A Polícia foi acionada, bem como o Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal para recolhimento do corpo.

O corpo foi identificado como sendo de Ilson de Melo Moraes, que teria cometido ato extremo.