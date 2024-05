Corpo em decomposição é encontrado em bairro de Apucarana

Na tarde desta sexta-feira, dia 10, um triste achado mobilizou as autoridades locais. Um cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição em Apucarana. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil estão no local para investigar o ocorrido.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. O achado macabro ocorreu em uma área de mata próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria do Café, nas proximidades do Ginásio de Esportes Cebolão, no Jardim Ponta Grossa.

Segundo informações preliminares, o cadáver pertence a um homem e foi localizado dentro de uma valeta.

As circunstâncias desse triste acontecimento estão sendo apuradas pelas autoridades.