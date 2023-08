Corpo “embalado” é encontrado no Rio Ivaí

Na noite de quarta-feira (9) a equipe policial militar foi informada por um indivíduo que retornava de uma pescaria de que avistou algo semelhante a um corpo às margens do Rio Ivaí, próximo à igreja dos Dois Palmitos, na cidade de São Pedro do Ivaí.

A equipe, juntamente com o informante e moradores da região, deslocou-se até o local utilizando um barco, uma vez que o acesso por via terrestre não era viável. Após a chegada, foi confirmado tratar-se de um cadáver, possivelmente masculino, envolto em plástico preto com telas de alumínio e com uma pedra no interior dessa tela, provavelmente para que o corpo afundasse no rio.

Todo o material estava preso com lacres (tarape). A equipe preservou o local e acionou os órgãos competentes, incluindo a Polícia Civil, a Polícia Científica, o IML e o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção do cadáver do Rio Ivaí. O corpo foi encaminhado para o IML de Ivaiporã e, após a conclusão dos trabalhos.