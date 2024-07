Corpo Encontrado em Bom Sucesso: Possível Latrocínio na Área Rural

Na área rural do município de Bom Sucesso, o corpo de um homem foi encontrado. A vítima, cuja idade ainda não foi informada, foi encontrada sem vida em circunstâncias que apontam para um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A identidade do homem não foi informada.

De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu quando os criminosos invadiram a propriedade com a intenção de roubar. Infelizmente, além do roubo, o ato resultou na morte da vítima. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Jandaia do Sul

Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionadas para realizar os procedimentos necessários.