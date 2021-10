Corpo sem cabeça é encontrado em Campo Mourão

Na companhia do filho, ele viu urubus sobrevoando, foi até o local e encontrou o corpo de uma pessoa sem a cabeça e faltando um dos braços. Os membros foram encontrados em um outro ponto da plantação. Possivelmente foram arrancados por algum animal.

Ao lado do corpo havia uma bolsa com uma marmita, um aparelho celular e uma carteira com documentos de um homem, de 52 anos. Um familiar compareceu no local, e através das vestimentas, o reconheceu como sendo seu irmão que se encontrava desaparecido há alguns dias.

Fonte: TnOnline / Corujão