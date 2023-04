Cratera se abre em avenida de Maringá

Uma cratera se abriu no novo centro de Maringá, na manhã desta terça-feira (18). O local, que fica no cruzamento das Avenidas Horácio Racanello Filho e Paraná, é o mesmo pelo qual passa o túnel com o rebaixamento da linha férrea, o que reforça a urgência na avaliação da situação.

O pavimento cedeu de forma repentina e um veículo quase caiu no buraco. Felizmente, os ocupantes do carro conseguiram sair ilesos. Populares acionaram imediatamente os militares dos Bombeiros, que estavam no Quartel Central, localizado na mesma esquina. Eles auxiliaram na interdição do trecho e na orientação dos motoristas, tendo em vista a chuva intensa que caía na região.

Já equipes de engenharia da Prefeitura de Maringá foram encaminhadas ao local para avaliarem os danos e preverem eventuais riscos que o desabamento possa apresentar.