Criança do Pirapó morre em acidente de caminhão

Na tarde desta sexta-feira, 5 de julho, um caminhão com placas de Apucarana colidiu contra um barranco às margens da PR-170, entre Miraselva e Florestópolis. Infelizmente, uma criança de apenas 6 anos perdeu a vida na situação.

As autoridades relataram que havia uma família no veículo de carga: o motorista, de 49 anos, a esposa, de 35 anos, e os filhos, de 6 e 15 anos. Segundo o TnOnline as vítimas são moradoras do Distrito do Pirapó em Apucarana.

O condutor recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhado com ferimentos leves para o Hospital Municipal de Florestópolis.

A mulher e o adolescente também foram levados para a mesma instituição de saúde.

Infelizmente, o menino de 6 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Moradores do Pirapó lamentaram a morte da criança e informaram que ela era estudante da rede municipal de ensino.