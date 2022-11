Criança fica ferida após apartamento pegar fogo em Maringá

Um grande aparato do Corpo de Bombeiros foi mobilizado na tarde desta terça-feira, 8, para combater um incêndio que atingiu um apartamento localizado na Zona 7 em Maringá. Conforme informações do 5ªGrupamento dos Bombeiros, no imóvel havia uma criança de 9 anos, que foi retirada por um vizinho e pela zeladora do prédio. A criança foi atendida por uma equipe do Siate e passa bem.

Moradores do condomínio relataram que a mãe havia deixado a criança sozinha por alguns minutos. Quando retornou, o apartamento estava em chamas. A princípio o fogo teria começado no ar condicionado do apartamento que fica no 3° andar.

O risco do incêndio ter se propagado para outros apartamentos foi grande. O prédio foi evacuado. A fumaça preta era possível ser vista de longe. Uma perícia será realizada no local para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O Dia na Cidade Com informações do Repórter Corujão