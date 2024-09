Crianças e trânsito, Educação desde cedo

A Autoescola Mandaguari em parceria com a 81° Ciretran, recebeu nos dias 13 e 16 de setembro alunos de 7 e 8 anos das Escolas Municipais Dr° Ary da Cunha Pereira e Bom Pastor para instruções sobre Educação para o Trânsito.

Celebra-se entre 18 e 25 de setembro a Semana Nacional do Trânsito, que este ano tem como tema “Paz no trânsito começa por você.” Ao longo de todo ano, mas com mais ênfase neste mês, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito intensificam ações de educação, fiscalização e engenharia, buscando tornar nossas vias mais seguras e ambientalmente sustentáveis.

Foram abordados assuntos como normas de circulação para pedestres e ciclistas, meio ambiente, o papel da autoescola no Trânsito, utilização de equipamentos de segurança e de maneira prática e lúdica, a utilização do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças.

As crianças receberam uma Carteira de Habilitação Infantil como incentivo para que compartilhem o conhecimento recebido com pais, amigos e a comunidade de um modo geral.

Nós da Autoescola Mandaguari acreditamos que a educação para o Trânsito deve começar com as crianças e ficamos muito felizes com a visita.