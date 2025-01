Delegado fala sobre possível feminicídio ocorrido em Jandaia do Sul

Segundo o delegado Saulo Batista, Maria de Lourdes Frediani, de 76 anos, foi encontrada morta dentro de casa com sinais de violência. Inicialmente, ela foi morta por esganadura. Ele também afirmou que foram constatados alguns ferimentos superficiais no rosto e no pescoço da idosa. A grade do quarto estava arrancada e foram encontrados vários medicamentos e receitas médicas espalhados por esse quarto.

O filho, que sofre de esquizofrenia, foi levado para o hospital. Ele tomou vários medicamentos e estaria em surto.

A Polícia Civil aguarda os exames periciais do corpo da idosa que são feitos no IML de Apucarana.