Denarc apreende quase meia tonelada de cocaína, além de pistolas

Agentes da Divisão Estadual De Narcóticos (Denarc) núcleos de Maringá e Cascavel, apreenderam na tarde desta sexta-feira, 26, uma grande quantidade de cocaína, 3 pistolas de alto poder de fogo, além de vários vapers eletrônicos que são usados pelos viciados no consumo da maconha líquida. Toda a mercadoria ilícita, foi encontrada em um micro-ônibus com placas de Foz do Iguaçu. O veículo foi interceptado pelos policiais, na cidade de Santa-Fé.

Durante a abordagem, o motorista que viajava sozinho, demonstrou um certo nervosismo. Ele disse que seguia viagem em direção a Presidente Prudente-SP. Pois havia sido contratado para levar o micro-ônibus até a cidade paulista. Em um primeiro levantamento realizado pelos agentes da PCPR, nada de ilícito foi encontrado. Porém um trabalho de monitoramento do setor de inteligência do Denarc, apontava que o micro-ônibus poderia estar transportando drogas.

Diante desta suspeita, um dos cães farejadores da Denarc, entrou em ação. Em poucos minutos, o cachorro que é treinado diariamente, indicou aos policiais um possível local que poderia estar escondendo drogas. Algumas poltronas foram retiradas e o assoalho desmontado. Para a surpresa dos policias, eles se depararam com um fundo falso, repleto de tabletes de cocaína. Diante desta situação, o motorista recebeu voz de prisão, e o micro-ônibus foi encaminhado para a sede da Denarc em Maringá.

Toda a droga foi retirada, além das armas que também estavam camufladas no fundo falso, sendo três pistolas de fabricação austríaca (Glock). Ao todo foram apreendidos 472 quilos de cocaína. Um prejuízo milionário para o crime organizado. Essa foi a maior apreensão de cocaína, realizada pela Denarc – Maringá. O motorista do micro-ônibus foi autuado em flagrante, está recolhido a disposição da justiça.

Corujão Notícias.