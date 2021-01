Deputado Do Carmo recebeu visitas ilustres em seu gabinete nesta quarta-feira

O Cabo Rivelino, lotado na 4°Cia de Polícia Rodoviária, através do empresário Marcos Jovino e, em companhia do Sargento Marco Pinheiro, o qual atualmente está prestando serviços no 4°BPM em Maringá, em companhia do Sr. Eduardo Cortez, visitaram nesta quarta-feira (27) em seu escritório em Maringá, o Deputado Estadual Do Carmo, Vice-líder da Assembleia Legislativa do Paraná.

Do Carmo é um Deputado que está sempre presente no município de Mandaguari, amigo pessoal do empresário Marcos Roberto Jovino, e estando sempre à disposição na Assembleia Legislativa em Curitiba.