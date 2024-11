Detran alerta condutores sobre Golpe do SMS

O Departamento Estadual de Trânsito do Paraná (Detran/PR) faz um alerta para os condutores sobre o golpe do SMS que tem feito diversas vítimas no estado.

A dinâmica da tentativa de golpe consiste no recebimento de mensagem via SMS que afirma que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da pessoa está com processo de suspensão em andamento. Ao acessar o suposto link de consulta, o cidadão é direcionado a uma página que imita o https://www.gov.br/ do Governo Federal, ao preencher os dados para fazer a consulta, o resultado mostra dados pessoais do condutor, e supostas informações e valores, além de um campo com a opção “regularizar” com geração de taxa.

O Detran/PR reforça que nenhum órgão do Governo solicita pagamentos ou dados por SMS. Os contatos realizados pelo Detran/PR com condutores ou proprietários de veículos são realizados por meio de canais oficiais.

A orientação do Detran/PR neste caso é:

* Não abrir links externos sem verificar sua autenticidade nos canais oficiais www.detran.pr.gov.br ;

* Não efetuar pagamentos de guias, pois o Detran/PR não envia “taxas” via SMS;

* Denuncie ao Google em https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/ . Cole a url do site fraudulento no local indicado;

* Caso tenha sido vítima do golpe, orientamos abrir um Boletim de Ocorrência junto a Polícia Civil.

*

IMPORTANTE: Caso tenha preenchido com seu login e senha, orientamos a alterar imediatamente sua senha, e ativar os sistemas de segurança, como login em duas etapas, pois seus dados podem estar em posse dos estelionatários.