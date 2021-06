Detran iniciou consulta pública para projeto de concessão dos pátios veiculares

O projeto de concessão dos pátios veiculares do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) foi aprovado pelo Conselho de Parcerias (CPAR) na quarta-feira (12/05) e iniciou a fase de consulta pública por um período mínimo de 30 dias, a partir do dia 19/05.

O projeto foi desenvolvido pelas equipes do Detran, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e da Superintendência Geral de Parcerias (SGPAR), vinculada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

A consulta pública é a forma de reunir possíveis licitantes para que todos deem suas opiniões para o certame que será proposto. O objetivo é ouvir o maior número possível. Os interessados em participar da licitação terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a oportunidade de manifestar.

O BRDE criou uma nova expertise, de apoiar a estruturação de concessões e PPPs, ou seja, processos de desestatização. “O projeto de concessão dos pátios veiculares é o primeiro que o banco está participando dentro da nova premissa estabelecida pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Temos muito orgulho de poder fazer parte de projetos tão importantes para o Estado”, afirmou o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley.

O projeto dos pátios veiculares vai gerar um benefício econômico de aproximadamente R$ 162,43 milhões em 20 anos ao Estado. Estão incluídos na concessão os serviços de remoção e guarda de veículos, gestão dos pátios e preparação para leilões veiculares da autarquia.

De acordo com diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita, será adotado o modelo de concessão comum, na qual o valor pago pelos usuários remunera a concessionária. A empresa privada fará a gestão dos pátios e o leilão dos veículos que não forem retirados pelos proprietários.

“É de extrema importância que todos os interessados participem da consulta pública para podermos construir um edital que seja justo e benéfico para todas as partes”, afirmou Mesquita.

CONSELHO DE PARCERIAS – A Superintendência Geral de Parcerias (SGPAR), criada pelo Decreto Estadual nº 4.290, de 18 de março de 2020, e vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, vem atuando na estruturação do Projeto de Concessão dos Pátios Veiculares, juntamente ao Detran, Polícia Militar do Paraná e BRDE, colaborando na análise e avaliação dos estudos técnicos de viabilidade e dos instrumentos licitatórios, e na realização das audiências e consulta pública.

“A Superintendência vem buscando e analisando iniciativas público-privadas que poderão solucionar áreas do Governo que precisam de maior atenção, e uma concessão pode prestar esse suporte”, ressaltou Márcio Nunes, secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo e presidente do Conselho do Programa de Parcerias do Paraná.

Durante a 6º Reunião Ordinária do Conselho, o superintendente-geral de Parcerias, Ágide Eduardo Meneguette, explicou como será a licitação das empresas interessadas na Concessão dos Pátios. “O processo ocorrerá sob a modalidade de concorrência, dividida em dois lotes, e o critério de julgamento para a seleção será o de maior desconto na tarifa de serviço apresentada”, explicou.

As empresas interessadas terão 45 dias para apresentar as propostas e passarão pelas seguintes fases: abertura e julgamento da garantia da proposta e dos documentos de representação; abertura e julgamento da proposta econômica e do plano de negócios; e abertura e julgamento dos documentos de qualificação.

A Consulta Pública com mais informações sobre o projeto será disponibilizada no site Parcerias e do Detran-PR a partir do dia 19 de maio.

Com AEN.