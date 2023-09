Diretor clínico do Honpar morre aos 44 anos

O médico-cirurgião cardíaco e cardiovascular, Rogério Toshio Teruya, faleceu aos 44 anos, na manhã desta quarta-feira (27). Ele era diretor clínico do Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, e estava internado no Hospital Evangélico, em Londrina, cidade onde residia.

Segundo informações iniciais, o médico teria sofrido um infarto. O Honpar emitiu uma nota lamentando a perda e ressaltando a importância do Dr. Teruya na instituição e na comunidade médica. Ele era amplamente respeitado e dedicado à sua profissão, deixando um legado de paixão pela medicina e comprometimento inabalável com o bem-estar dos pacientes.

Formado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2003, Rogério Toshio Teruya atuou como médico cirurgião cardiovascular em diversas instituições ao longo de sua carreira.