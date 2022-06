Do Carmo realiza prestação de contas em Maringá

O deputado Do Carmo realizou na noite de sexta-feira (26), na Acema em Maringá, a prestação de contas de seu mandato como deputado estadual. Estiveram presentes o deputado federal Felipe Francischini, o líder do governo Bolsonaro Ricardo Barros, além de mais de 20 prefeitos, entre eles Lauro Júnior, e inúmeros vereadores e lideranças.

De Mandaguari estiveram presentes o empresário Marcos Jovino e o vereador Eron Barbiero. “O deputado Do Carmo neste período ajudou muito Mandaguari. Um deputado presente, parceiro e leal aos seus ideais. Um evento desse porte, com diversas autoridades e lideranças de todo Estado do Paraná só mostra a força que tem. Hoje a mensagem que deixo é o de muito obrigado pela atenção que o mandato do Do Carmo tem por nossa cidade”, comentou Eron Barbiero.

O empresário Marcos Jovino também agradeceu ao deputado. “Sou amigo pessoal do Do Carmo, sei da sua garra e vontade de trabalhar pelo nosso Paraná. Evento grandioso, assim como o mandato dele, sempre perto dos municípios. Parabéns ao meu amigo”, finalizou.

Por Fernando Damas.