Dois acidente movimentaram as equipes de socorro nesta quinta-feira (10) em Jandaia

O primeiro foi por volta das 14h na BR-376, no trevo, próximo ao Restaurante Panela de Pedra. Uma Kombi com placas de Apucarana, que seguia no em direção a Cambira colidiu de “esbarrão” na frente de um ônibus da Viação Garcia que ia cruzar o trevo em direção a Mandaguari.

Após a colisão a Kombi capotou.

O motorista, de 54 anos, foi socorrido pelas equipes da Defesa Civil, Samu e Viapar e foi transportado de helicóptero para um hospital da região, sem risco de morrer.

Já por volta das 15h30, a Defesa Civil (Bombeiro Comunitário) foi novamente acionada para outro a acidente na mesma rodovia.

O trânsito estava parado para a remoção da Kombi, quando o motorista de um GM Celta (placas de Jandaia do Sul) colidiu na traseira de uma carreta de Guaíba (RS), que estava parada na fila.

O condutor do carro, de 49 anos, ficou preso às ferragens e os bombeiros tiveram bastante trabalho para realizar o resgate. O homem foi encaminhado também de helicóptero para hospital da região.