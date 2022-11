Dois homens morrem em confronto com a Polícia Militar em Apucarana

Dois homens, 27 e 37 anos, morreram na noite de sábado (5), por volta das 21h, após um confronto policial em uma residência na Rua Tereza Barreto Zanela, no bairro Jaçanã, em Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos estavam com um CrossFox, carro que foi levado de um assalto registrado na noite de sexta-feira (4), no distrito de Vila Reis. Conforme a equipe, um denunciante informou a polícia que o veículo se encontrava na garagem da residência.

Ao se deslocar à casa e encontrar o veículo roubado no interior da garagem, a polícia realizou o cerco na residência. Um dos policiais alcançou o muro, momento em que um morador da casa percebeu a presença da PM e correu para o interior.

A equipe acessou a parte externa do local e entrou na residência. Diante da situação, segundo a polícia, dois suspeitos armados dispararam contra os policiais. A equipe atirou contra os indivíduos, que foram feridos. Uma ambulância foi ao local, mas apenas para confirmar os óbitos.

Duas armas e munições foram apreendidas pela polícia. A Perícia, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados ao local. O carro roubado foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

