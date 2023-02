Dois homens são baleados em São João do Ivaí; um deles morreu

A Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí registrou na noite deste sábado (04),um homicídio no distrito de Ubaúna. De acordo com as informações, o caso foi em frente ao Bar do Polaco, um homem teria efetuado diversos disparos de arma de fogo.

O atirador teria começado a disparar a arma sem motivo aparente, atingindo dois homens. Amadeus Sebastião do Couto, de 64 anos, chegou a ser socorrido e levado para o hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.

A outra vítima, Ademilson Alves, de 54 anos, conhecido como Fião, deu entrada no hospital com vida, e foi transferido para o Hospital Maternidade de Ivaiporã.

Conforme as informações, ele não corre risco de vida, o projétil atingiu embaixo do braço e saiu nas costas.

A Polícia Civil de São João do Ivaí também foi acionada para os levantamentos. O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã também se encontra no hospital para o recolhimento do corpo.

As informações são do TnOnline e Canal Hp