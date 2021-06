Dois morreram em confronto com a rocam entre Marialva e Mandaguari

Dois homens morreram em confronto com a equipe Rocam e Choque na noite deste sábado (05), próximo à Estrada Perobinha, em Mandaguari, divisa com Marialva. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Maringá até uma chácara na zona rural do município, onde segundo a PM os policiais foram recebidos a tiros, e revidaram a injusta agressão, atingindo os dois homens. O denunciante relatou que na chácara haveria dois homens com mandado de prisão e em posse de armas de fogo.

Socorristas da Defesa Civil e a equipe médica do Samu foram acionados, porém os dois já estavam em óbito. Com Felipe Augusto Jacinto Dias de Souza, de 25 anos e Carlos Eduardo dos Santos Pereira, de 35 anos, foram apreendidas uma pistola 9 mm e uma pistola .380. Um dos mortos estava com uma tornozeleira eletrônica coberta com papel alumínio. O outro estava no regime semiaberto do CPIM. Ambos os criminosos mortos seriam moradores de Maringá. Os corpos foram encaminhados ao IML de Maringá.

De acordo com a dona da chácara, eles alugaram a chácara um dia antes, por telefone e que iriam apenas dormir do sábado para o domingo. O que reforça a suspeita da polícia, que provavelmente iriam cometer algum crime na região e iriam se esconder ali. A Polícia Civil segue investigando.

Plantão Maringá, por Rubens Silva.