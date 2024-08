Dois operários morrem após queda do 17° andar de prédio em construção em Maringá

Dois operários morreram após caírem do 17° andar de um prédio em construção na Avenida Senador Petrônio Portela, no bairro Jardim Aclimação, em Maringá. O trágico acidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira, 9.

De acordo com informações de testemunhas, as vítimas estavam em um balancinho quando o equipamento virou e eles caíram. Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram imediatamente acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que as vítimas já estavam sem vida.

A área foi isolada pelas autoridades, e a Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e a ocorrência segue em andamento.

Em nota a Bravo Incorporações comunicou, “com pesar, a morte dos dois trabalhadores que executavam a obra Be Garden, em Maringá, sofreram uma queda do 17º andar e vieram a óbito no final da manhã desta sexta-feira. Ambos são colaboradores de uma empresa terceirizada, a Ezeplan. A Bravo informa ainda que está apurando as causas do ocorrido e dará todo o apoio necessário para as famílias e para toda a equipe da obra”.

GMC Online Com informações do Plantão Maringá.