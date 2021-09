Dois presos e dois mortos em ação para recuperar carreta roubada

Carreta foi roubada em Mandaguari

Dois homens foram mortos pela Polícia Militar suspeitos de furto de uma carreta e um reboque, em Sertanópolis. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (14).

Segundo a PM, as mortes ocorreram em um confronto. A troca de tiros foi depois que as equipes receberam informações de que um caminhão ‘bitrem’ havia sido furtado, na noite da sexta-feira, 10 de setembro, em MANDAGUARI. A suspeita era que o veículo estaria em Sertanópolis. Quando a equipe se deslocava para a região, o caminhão foi visto estacionado no acostamento da PR-090.

Houve a tentativa de abordagem aos dois suspeitos que estavam fora do caminhão. Mas segundo a PM, eles estavam armados e atiraram. Houve o confronto e os dois suspeitos morreram no local.

Após o confronto, uma camionete foi abordada. A PM acredita que os ocupantes seriam os batedores do caminhão. Foi dado voz de abordagem e os dois teriam descido da caminhonete e correram em direção a um barranco. Um deles teria sacado a arma e foi baleado. O suspeito foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Cristo Rei, de Ibiporã.

O segundo suspeito fugiu para o meio do matagal.

Um terceiro homem teria confessado fazer parte da escolta do caminhão. No celular foram encontradas conversas falando sobre o crime. Ele foi encaminhado junto com as armas e o caminhão para Bela Vista do Paraíso.

Colaboração: Tarobá News/Londrina – PMPR/PCPR