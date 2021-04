Dois são presos após roubo de caminhão na região

Ocorrência iniciou em São Pedro do Ivaí e um homem de 32 e outro de 27 anos foram presos em Marumbi.

O crime teria sido motivado por um descordo comercial.

A vítima foi abordada pelo antigo proprietário de seu veiculo Scania G420 (cavalo), que junto de outros dois masculinos, um deles armados de revolver, chegaram em um FIAT STRADA na cor VERMELHA, ameaçaram a vítima, tomaram seu aparelho celular, levaram o veículo, e cinco pneus de caminhão, desmontados, que estavam em cima da Scania.

As equipes realizaram cerco, sendo localizado o veiculo FIAT STRADA VERMELHO, na BR 376 sentido Jandaia do Sul, iniciou-se então acompanhamento tático ao veiculo pela BR 376 e estradas vicinais até a cidade de MARUMBI onde o veículo foi abordado. Com a chegada das equipes RPA JANDAIA e DPM MARUMBI em apoio, foi dada voz de prisão a dois masculinos que realizaram o roubo, o terceiro envolvido, que conduzia o caminhão, tomou rumo ignorado, porém o autor foi identificado e constado em boletim.