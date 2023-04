Drogas eram vendidas em frutaria de Cambira

Na tarde desta quinta-feira (13), a equipe da ROTAM realizou a prisão do proprietário de uma frutaria na Avenida Brasil, no centro do município de Cambira, suspeito de tráfico de drogas.

Após receber inúmeras denúncias que apontavam que o estabelecimento do acusado seria um ponto de intensa movimentação de tráfico de drogas, os policiais deram voz de abordagem ao suspeito e efetuaram uma busca pessoal, encontrando apenas a quantia de R$76,00 em dinheiro.

Ao ser questionado sobre a presença de drogas no local, o homem confessou possuir quatro pinos de cocaína escondidos em um pote branco no depósito da frutaria. Como as denúncias também indicavam que o suspeito armazenaria drogas em seu quarto, os policiais se deslocaram até a residência do acusado, onde encontraram mais uma unidade da mesma droga e uma balança de precisão.

Em virtude dos fatos apresentados, AAA recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga e os objetos apreendidos, para a delegacia de polícia para as medidas cabíveis.