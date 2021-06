Duas moças e um rapaz ficaram feridos após carro bater em árvore, em Maringá

Três pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam bater em uma árvore, na Avenida Morangueira, em Maringá, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu no final da noite desta terça-feira (22). De acordo com os bombeiros, a motorista seguia no sentido Contorno Norte, quando próximo a rotatória da Avenida Kakogawa perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore.

A motorista Milene de Oliveira, e a passageira Caroline Motta, ambas de 21 anos, sofreram ferimentos graves. Para retirar as vítimas do veículo foi preciso o uso de um desencarcerador hidráulico. Elas foram encaminhadas para os hospitais Metropolitano e Universitário. Um rapaz, que estava no banco traseiro, sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário. O acidente mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Semob e a Polícia Militar também atenderam a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

Plantão Maringá, por Rubens Silva.