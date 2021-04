Duas pessoas ficam feridas em um grave acidente envolvendo três carros, em Marialva

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três veículos, na rodovia BR-376 em Marialva, na noite desta quinta-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu próximo à empresa Lowçucar. Conforme a polícia, a motorista de um Fiat Pálio, que seguia sentido Maringá, bateu na traseira de uma carretinha que estava acoplada em um GM Chevette. Testemunhas informaram que a carretinha estava sem iluminação. Na sequência uma caminhonete Hilux que seguia no mesmo sentido não conseguiu desviar a acabou atingindo a traseira do Fiat Palio.

Os feridos foram atendidos por socorristas da Viapar e Univida. Na sequência, as vítimas foram levadas para Hospital de Sarandi. Alexandro Pereira da Rocha, de 24 anos, motorista da caminhonete, foi socorrido com uma lesão no braço. Já a motorista do Palio, a técnica em enfermagem Luciana de Souza Silva, de 35 anos, ficou enclausurada e após ser resgatada foi socorrida com ferimentos moderados. A PRF informou que o motorista do Chevette desacoplou a carretinha e fugiu sem prestar socorro aos feridos. Por causa do acidente, a pista precisou ficar interditada.

Plantão Maringá/ Rubens Silva.