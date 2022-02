Duas pessoas morrem durante acidente em São João do Ivaí

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam um grave acidente com vítimas fatais na manhã deste domingo (13), na PR-457, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual de São João do Ivaí.

Morreram no local, os passageiros Vilma Pereira Rosa, de 50 anos, e um jovem de nome André. As vítimas estavam em um Fiat Siena, com placas de Maringá, e tinham como destino a cidade de Lunardelli.

De acordo com informações de testemunhas, a motorista Regiane Pereira Correia, de 21 anos, ficou presa entre as ferragens. O helicóptero do Samu também foi acionado, o estado da vítima era gravíssimo.

O acidente teria ocorrido, após a motorista tentar desviar de um animal. Ela acabou saindo da pista e caiu com o carro dentro de uma valeta.

TnOnline / Canal HP