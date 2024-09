Duas pessoas morrem em acidente que envolveu ônibus e dois carros em Mandaguari

Na madrugada desta terça-feira, 10 de setembro, um grave acidente ocorreu da rodovia PR-444, em Mandaguari. Um ônibus de turismo e dois carros estiveram envolvidos nessa tragédia, resultando em duas vítimas fatais.

Por volta das 3h30, ocorreu uma colisão traseira entre os veículos. Os dois carros seguiam no sentido Arapongas para Mandaguari quando bateram na traseira do ônibus. Nenhum passageiro do coletivo ficou ferido.

Um dos carros ficou preso embaixo do ônibus, com a parte dianteira completamente destruída. O motorista desse veículo, um homem cuja idade não foi divulgada, foi entubado e encaminhado em estado grave para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas.

Infelizmente, as duas pessoas que perderam a vida estavam no outro carro envolvido no acidente. Ficaram presas às ferragens e morreram após o veículo pegar fogo. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência, mas, lamentavelmente, nada pôde ser feito pelas vítimas. A identidade delas ainda não foi divulgada.