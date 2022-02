Educação iniciou distribuição de uniformes e kits escolares na segunda-feira

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), iniciou nesta segunda (14) a distribuição de uniformes e kits escolares para 3.569 alunos da rede municipal de ensino. A entrega ocorreu na sede da Seduc, no Centro, exclusivamente para alunos da Escola Municipal Walter Antunes Pereira e dos CMEIs André Malacario e João Batista Frujuelli.

Para evitar aglomeração, devido à pandemia da Covid-19, a distribuição é feita de forma escalonada, conforme o cronograma divulgado nesta segunda pela Seduc. A entrega ocorre das 8h às 18h, até quinta (17), inclusive durante o horário de almoço, e das 8h às 15h, no sábado (19) – confira no final do texto o cronograma de entrega.

Os kits, que podem ser retirados pelos pais ou responsáveis, variam de acordo com o ano escolar, mas são compostos, basicamente, por itens como mochila, estojo, caderno, cola branca, caixa de giz de cera, caixa de lápis de cor, pasta, régua, tesoura, lápis, borracha, apontador, pacote de papel sulfite, entre outros.

Cada aluno tem direito, ainda, a uma bermuda, uma calça e uma jaqueta. Devido ao atraso da empresa que venceu a licitação, as duas camisetas, uma regata e outra tradicional, serão entregues em breve nas unidades de ensino. A empresa já foi notificada e a Administração Municipal acompanha o caso.

ENTREGA DE UNIFORMES E KIT ESCOLARES

Horário segunda a sexta (18), 8h às 18h (inclusive durante o horário de almoço); sábado (19), das 8h às 15h

Onde auditório do Módulo Cultural e na Secretaria Municipal de Educação, no prédio do Módulo Cultural (Rua Padre Antônio Lock, 453, Centro)

Quando

Segunda-feira (14): Escola Municipal Walter Antunes Pereira e CMEIs André Malacario e João Batista Frujuelli.

Terça-feira (15): Escola Francisco Romagnole Jr. e CMEIs Recanto Feliz e Rosemary Ruiz Meleiro Sepulveda.

Quarta-feira (16): Escola Municipal Dr. Ary da Cunha Pereira, Escola Bom Pastor, CMEI Mickey e Casa da Amizade.

Quinta-feira (17): CMEIS Orlando Rodrigues Gomes, Dra. Renata Hernandes, Professora Maria Terezinha Zanoni Ferreira e Escola Municipal Angelina Teixeira Pinheiro.

Sábado (19): Escola Municipal Yolanda Cercal da Silva, CMEI Tio Patinhas e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Assessoria PMM.

Foto Ilustrativa da Internet