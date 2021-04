Elemento morreu em confronto com a PM em marialva

Um indivíduo de 21 anos, identificado como Gabriel Luiz de Paula, tombou morto na madrugada desta segunda-feira (5), quando entrou em confronto com Policiais Militares do Choque na zona rural de Marialva.

A troca de tiros ocorreu no Distrito de São Luiz, Estrada Jaguaruna, em Marialva. Segundo informações o jovem que morreu havia arrombado uma cooperativa da região na companhia de outras pessoas. Quando os policiais estavam realizando diligências na região do ocorrido encontraram um dos suspeitos em um VW Gol, com placas de Sarandi. Tentaram abordar o suspeito, mas aconteceu uma troca de tiros e o suspeito foi alvejado e morto na hora. As outras pessoas que cometeram o crime não foram localizadas. A PM relatou que ele seria natural de Apucarana, com várias passagens pela polícia e com ele foi encontrado um revólver.

Corujão Notícias.